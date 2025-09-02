البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج الفروع لتوسيع الخدمات في المحافظات

سمح البنك المركزي للبنوك بإنشاء وحدات خارج نطاق فروعها التقليدية لتقديم خدماتها المصرفية.

القرار يشمل كافة أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك.

التعليمات تهدف لتسهيل حصول المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات المصرفية.

‏تم تحديد 3 أنواع من وحدات التواجد وهي: المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والثابتة، والمؤقتة.

‏وحدات التواجد ستقدم مجموعة محددة ومتنوعة من الخدمات منها:

‏- فتح الحسابات

‏- تحديث بيانات العملاء

‏- منح القروض

‏- إصدار وتسليم البطاقات المصرفية

‏- إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، والسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

‏- استقبال الشكاوى

وتعد تلك التعليمات خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات، وذلك اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.