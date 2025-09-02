من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش حول تطبيق السيادة على الضفة الغربية، وذلك في ظل التوجه السياسي الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية حول هذا الموضوع، حيث انعقد قبل نحو أسبوعين منتدى وزاري صغير برئاسة نتنياهو لمناقشة إمكانية تطبيق السيادة على الضفة الغربية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأمس الاثنين، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة للسيطرة الجزئية على الضفة الغربية، تتضمن فرض السيادة على كامل منطقة غور الأردن.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي يقودها وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، تخالف توقعات عدد من الوزراء الذين يطالبون بضم أوسع، إذ تدعو فقط إلى سيادة جزئية على الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تحظى بإجماع واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويرى ديرمر أنها قد تحظى بقبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تتناقض الخطة مع النهج الأكثر شمولاً الذي يطالب بفرض السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع الحكومة، يوم الأحد، تناول التدابير المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، ومن بينها تطبيق السيادة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي كبير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، رغم توقعه مواجهة انتقادات أوروبية واسعة، لكنه في المقابل يستطيع ضمان اعتراف أمريكي كامل من الرئيس دونالد ترامب.