رئيس وزراء إسكتلندا السابق: إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في غزة

قال رئيس الوزراء الإسكتلندي السابق حمزة يوسف، إن محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم بعرض الأموال أو التجويع والإرهاب «مرفوضة تمامًا»، مؤكدًا أنها بمثابة «تطهير عرقي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن «الوزراء الإسرائيليين أعلنوا نواياهم فيما يتعلق بالتطهير العرقي في غزة، واحتلال أراضي القطاع مثلما احتلوا الأراضي الفلسطينية منذ 77 عامًا».

وشدد على أن «كل الحلول الرامية لجعل الفلسطينيين ينزحون من أراضيهم ليست حلولًا وإنما إبادة جماعية».

وأشار إلى أن زوجته من فلسطين، وعانت عائلتها من التهجير عام 1948، مضيفًا: «طلب من جدتها إخلاء منزلها لبضع أسابيع، وحصلوا على وعود بالعودة مرة أخرى إلى منازلهم، لكن حتى الآن مازالوا نازحين، ولم يعودوا مرة أخرى».

ونوه أن أي اقتراح ومزاعم أن من يتركون غزة سيعودون مرة أخرى «غير صحيحة»، قائلًا إن «الإسرائيليين يريدون احتلال الأراضي، وتدشين إسرائيل الكبرى بالمخالفة للشرعية الدولية والسيادة الفلسطينية».

وأكمل: «الأمر ليس مؤقتًا، يقومون بتطهير عرقي للاستيلاء على الأراضي، والشعب الفلسطيني يعلم معنى كلمة مؤقت في القاموس الإسرائيلي».