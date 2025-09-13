أسطول الصمود المغاربي: إبحار 23 سفينة تابعة لنا نحو غزة السبت رغم أنباء عن عراقيل تمنع انطلاقها

أكد أسطول الصمود المغاربي، الجمعة، أن هناك 23 سفينة تابعة له ستُبحر السبت، نحو ميناء بنزرت (شمال)، ومنه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، رغم أنباء عن عراقيل تمنع انطلاقها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث فيع غسان الهنشيري، ونبيل الشنوفي، عضوا الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، بميناء سيدي بوسعيد شمالي تونس.

وقال الهنشيري: "لدينا 23 سفينة جاهزة للإبحار، وتلقينا تسهيلات من السلطات متعلقة بدخول السفن القادمة من إسبانيا إلى تونس".

إلا أنه لمح لوجود عراقيل تمنع انطلاق الأسطول المغاربي نحو غزة، قائلا: "كأن الأمر يتعطل، ولا نفهم ذلك"، دون ذكر أي توضيحات أخرى.

بدوره، أوضح الشنوفي، أن عدد السفن المغاربية التي ستخرج من تونس 23 سفينة موجودة في ميناءي سيدي بوسعيد وقمرت (بولاية تونس العاصمة)، بخلاف السفن الأوروبية التي تصل تباعا إلى ميناء بنزرت في الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أن السفن المغاربية الـ23 "ستخرج الليلة في اتجاه ميناء بنزرت للانضمام إلى السفن الموجودة هناك والانطلاق مباشرة إلى غزة، حيث ستلتحق بهم في عرض البحر سفن من إيطاليا ومن اليونان ودول أخرى.

وأكد الشنوفي، أنهم سيستكملون، السبت، كل الإجراءات والتجهيزات والانطلاق إلى بنزرت ومنها إلى غزة.

وقال إن "هناك 72 مشاركا تونسيا منهم أطباء وممثلون ودكاترة وصحفيون.

وأشار الشنوفي، إلى وجود مشاركين في الأسطول من جنسيات ليبية وجزائرية وموريتانية ومغربية، وبعض الجنسيات الأخرى من الكويت والبحرين وغيرها.

ووفق آخر تصريحات صادرة عن أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، من المنتظر أن تنطلق سفن الأسطول نحو غزة السبت، بعد تأجيلها عدة مرات، لأسباب "لوجستية" و"لسوء الأحوال الجوية".

وبحسب مراسل الأناضول ومتحدثين باسم أسطول الصمود، فإن الأسطول يضم أكثر من 40 سفينة و400 مشارك من 47 دولة عربية وغربية، بينهم ناشطون بارزون.