أبو الغيط يدعو الأطراف الليبية لحل الخلافات بالحوار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس.

وأكد أبوالغيط أن الجامعة العربية تتابع عن كثب مجريات الأوضاع، مشيراً إلى أن إستمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجدداً في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط دعوته جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار, مشيراً إلى أن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وحث أبو الغيط كافة الأطراف على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكداً استعداد جامعة الدول العربية لمواصلة دفع الحوار الليبي- الليبي بالشكل الذي يسهم في تعزيز الإستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.