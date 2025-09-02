انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة من برشلونة، والتي اضطرت للعودة بسبب سوء الأحوال الجوية، مجددًا يوم الاثنين، على أمل "كسر الحصار" المفروض على القطاع من قِبل المنظمين - بمن فيهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

وغادرت حوالي 20 سفينة ترفع الأعلام الفلسطينية الميناء الساعة السابعة مساءً، مُجهزةً بإمدادات طبية وغذائية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكان على متنها حوالي 350 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين. وقال المنظمون إن المهمة هي "كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة".

وقالت ثونبرج في الفيديو: "نبحر مجددًا لكسر الحصار وفتح ممر إنساني.

ومن المقرر أن ينطلق "أسطول الصمود العالمي" على دفعتين - الأولى من برشلونة والثانية من تونس في 4 سبتمبر.

ويأمل النشطاء أن تتجمع القوارب في البحر الأبيض المتوسط قبل الإبحار نحو غزة، في رحلة يُقدر أن تستغرق سبعة أو ثمانية أيام - ولكن، كما هو الحال مع الأساطيل السابقة، من المتوقع أن تتعترضه البحرية الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن ينطلق الأسطول بعد أكثر من شهرين من محاولة مماثلة قام بها اليخت "ميديلين"، الذي كان يحمل أيضًا ثونبرج.

وقد أوقف الجيش الإسرائيلي النشطاء الاثني عشر الذين كانوا على متنه، بمن فيهم ثونبرغ، عند اقترابهم من ساحل غزة. واعتقلهم الجيش الإسرائيلي وطُردوا من إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، احتجزت البحرية سفينة أخرى، وعلى متنها 21 ناشطًا من عشر دول مختلفة.