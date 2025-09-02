مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال

شاركت فلسطين، الإثنين، في أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الإمارات، وذلك بمقر الأمانة العامة في القاهرة، تحضيرا لأعمال الدورة الـ 164 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها الخميس المقبل، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.

وناقش الاجتماع مشاريع القرارات وعددا من القضايا العربية المحورية على رأسها تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخطط إعادة الإعمار، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ومن جانبه، أكد السفير العكلوك، في مداخلة له خلال الجلسة المغلقة، على خطورة استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة التي راح ضحيتها مئات الآلآف من الشهداء والجرحى والمفقودين وسط صمت المجتمع الدولي، بالإضافة إلى مصائد الموت المسماة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي راح ضحيتها ما يقارب من 2250 شهيدا وأكثر من 16 ألف جريح.

وتطرق إلى خطورة استخدام تجويع الشعب الفلسطيني كسلاح إبادة جماعية راح ضحيته أكثر من 340 شهيدا نصفهم من الأطفال، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية بصورة عاجلة.

وأعتبر د العكلوك محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.

هذا وناقش المجلس خلال اجتماعه السيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وخطورتها على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى بحث التدابير القانونية لمنع تصدير السلاح ونقله وتمريره إلى إسرائيل، ومراجعة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.