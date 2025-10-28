الملك تشارلز يدشن أول نصب تذكاري في بريطانيا لتكريم الجنود من مجتمع الميم

دشن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الاثنين، أول نصب تذكاري وطني في بريطانيا لتكريم الجنود من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، وذلك بعد مرور 25 عاما على إنهاء الحظر المفروض على المثلية الجنسية في القوات المسلحة البريطانية.

ووضع الملك، الذي يشغل منصب القائد الشرفي للقوات المسلحة، الزهور عند النصب التذكاري في "المتنزه التذكاري الوطني"، بوسط إنجلترا، خلال مراسم حضرها العشرات من الجنود الحاليين والمحاربين القدامى.

ويتخذ النصب شكل رسالة برونزية مجعدة تحمل كلمات كتبها أفراد تأثروا بالحظر.

وفي الفترة بين عامي 1967 و2000، كان الجنود والبحارة وأفراد سلاح الجو الذين كانوا — أو يُعتقد أنهم — من المثليين أو المتحولين جنسيا يعتبرون غير لائقين للخدمة، وتم فصلهم أو تسريحهم من القوات المسلحة.

وتم تجريد بعضهم من الأوسمة أو تم حرمانهم من حقوق التقاعد، وعانى كثيرون من وصمة العار لعقود.

وألغت الحكومة البريطانية الحظر بعد حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1999.