خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه

أكد خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي أن تبادل الخبرات مع الأندية الأوروبية يمثل دورًا محوريًا في صناعة كرة القدم، وذلك بعد زيارته لمقر نادي لايبزيج الألماني.

وقال خالد مرتجي في تصريحات رسمية: "أُعجبنا بكرم ضيافة نادي لايبزيج واحترافيته، فالتنظيم الواضح للنادي، وهيكله العصري، وكفاءته التشغيلية الملحوظة، تجسد فلسفة كرة قدم معاصرة تقوم على التخطيط والانضباط والابتكار".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلًا: "يلعب تبادل الثقافة والمعرفة والخبرات دورًا محوريًا في صناعتنا، حيث تستمر كرة القدم في التطور داخل الملعب وخارجه".

وكانت إدارة لايبزيج الألماني قد اجتمعت مع عدد من مسئولي الأهلي، لتبادل الخبرات والتعلم، وتحديد القيم المشتركة، واستكشاف سبل التعاون المبدئية، حيث اجتمع كبار المسؤولين من كلا الناديين في حوار مفتوح حول فلسفة النادي، وتطوير الشباب، ومجالات التعاون المحتملة.

وتركزت المناقشات بشكل أساسي على فلسفة واستراتيجيات الناديين، خصوصًا في ملفات هياكل تطوير الشباب، وكيفية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المستقبل.

كما تبادل الناديان وجهات النظر حول استراتيجياتهما التجارية والإعلامية، وبحثا نقاط التواصل المحتملة للتعاون في هذه المجالات، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي الجديد للنادي الألماني قبل أيام قليلة.