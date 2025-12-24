في تقرير له، اعتبر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، أن المعركة على سوريا "تتخذ منحى جديدا"، مشيرا إلى "قرار دراماتيكي" اتخذته تل أبيب بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع.





وذكرت "معاريف" أن المخاوف تساور إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الوضع في سوريا، بينما ينتظر الجيش الإسرائيلي القرارات التي ستتمخض عنها القمة المرتقبة في فلوريدا، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب تقرير الصحيفة العبرية، أصبح الواقع في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة "خياليا تقريبا". ففي الأيام الأخيرة، هاجم الجيش الأمريكي معاقل تنظيم داعش في إدلب بسوريا. كانت الهجمات قوية جدا، وأوضحت الولايات المتحدة أنها جاءت ردا على الحادث الذي وقع قبل أسبوع، حيث أدى كمين نصبه تنظيم داعش لدورية تابعة للجيش الأمريكي في شرق سوريا إلى مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي كان برفقة القوة.

وبالتزامن مع التحرك الأمريكي، عملت قوات الجيش الإسرائيلي التابعة لفرقة "الجولان" في مناطق مختلفة من جنوب الجولان السوري. وذكر الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع أن "قوات الكتيبة 52، تحت قيادة لواء "الجولان" (474)، استكملت خلال الأسبوع عملية ليلية في منطقة الرفيد (قرية تقع في محافظة القنيطرة بمنطقة هضبة الجولان) اعتقلت خلالها مشتبها به في نشاط إرهابي يتم تشغيله من قبل تنظيم داعش. وتم استكمال العملية بالتعاون مع المحققين الميدانيين من الوحدة 504، ونُقل المشتبه به للتحقيق داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد أشكنازي بأن القلق يسود الولايات المتحدة وإسرائيل؛ "ففي الأيام الأخيرة، يواجه نظام رئيس سوريا اختبارا كبيرا، حيث ظهر العديد من التصدعات في سيطرته داخل دمشق وفي مناطق أخرى بسوريا. ومن بين أتباعه، هناك من يحاول تحدي تحركات الشرع الأخيرة وتقاربه مع الغرب".



ووفق ما ورد في التقرير، "ترى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كيف يحاول تنظيم "داعش" رفع رأسه في جنوب البلاد، الأمر الذي قد يزعزع الاستقرار".

وحاليا، حسب "معاريف"، هناك اتفاق وحيد بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن التحركات العسكرية في المنطقة؛ إذ تدرك الدولتان "الحاجة إلى تعزيز موقف الرئيس الشرع في مواجهة التهديدات التي قد تقوض حكمه، وتؤدي أيضا إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وإعادة تقوية المحور الشيعي: إيران، العراق، سوريا، ولبنان".

ويبدو أن قضية غزة قد حسمت أيضا، إذ تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن "حماس ستتحرك في الأيام المقبلة ضد الجهاد الإسلامي لاستعادة جثمان المختطف الأخير، الرقيب أول "رن غويلي"، مما سيسمح ببداية المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح أشكنازي أن "الجيش الإسرائيلي ينتظر في الوقت الحالي، القرارات التي ستُتخذ في فلوريدا الأسبوع المقبل". وبالنسبة للجيش الإسرائيلي، يتعلق الأمر بقضية لبنان وإيران، وفي غضون ذلك، يجري العمل على مدار الساعة. ففي شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وفي قيادة المنطقة الشمالية و"الفرقة 91"، لا يتوقف العمل للحظة.

أما فيما يتعلق بإيران، فالمسألة مختلفة وأكثر تعقيدا، إذ يقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد الخطط العملياتية للهجوم، وأيضا للدفاع عن الجبهة الداخلية، وذلك "لمنع إيران من بناء ترسانة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (الانتحارية والعادية)"، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي "سيُطالب في الجولة القادمة ضد إيران بتجريدها من قدراتها الصاروخية، بما في ذلك تدمير مئات المنصات والصواريخ ومصانع الإنتاج وأنفاق الإطلاق"، وفق التقرير.