تامر عبدالحميد: لا يوجد فساد في قطاع الناشئين بالزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، وجود أي شهبات فساد داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وأكد "دونجا" أن بعض الأخبار المغلوطة تستهدف التأثير على نادي الزمالك، لكنها بعيدة كل البُعد عن الواقع.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "ربما تكون هناك أخطاء في القطاع، وهذا وارد في كل الأندية وليس الزمالك فقط".

وتابع عبدالحميد: "ليس صحيحا أن هناك من يطلب مقابل مادي من اللاعبين في سبيل منحهم الاستغناء الخاص بهم".

وأشار إلى أن رفض بدر حامد رئيس القطاع منح أحد اللاعبين الشباب الاستغناء الخاص به، لم يكن سوى لأن القرار ينوط بمجلس الإدارة اتخاذه وليس إدارة قطاع الناشئين.

كما طالب نجم الزمالك، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإعادة دور قطاعات الناشئين في تقديم المواهب بدلا من الاستثمار الذي يستهدف تحقيق أرباح على حساب طموحات الشباب.