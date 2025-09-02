السفير ماجد عبد الفتاح: هناك خطط مقلقة تُرسم لقضية غزة دون مشاورات عربية

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إنّ المعركة الدبلوماسية تحتدم في هذه المرحلة، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها قضية غزة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن الاجتماع الذي استضافته واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، وتوني بلير، وجاريد كوشنر - دون وجود أي طرف عربي أو أي مشاورات مع أي طرف عربي - يثير قلقا كبيرا جدا، لأن هناك خطط ترسم للتعامل مع قضية غزة».

وفي سياق متصل، أوضح أن مجلس الأمن شهد اجتماعًا في الأسبوع الماضي، للتخطيط لمشروع قرار سيتم تقديمه بمعرفة العشرة المنتخبين داخل مجلس الأمن، بالتعاون مع المجموعة العربية والمندوبين العرب في مجلس الأمن؛ الجزائر والصومال.

وتوقع رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن يحظى هذا القرار بموافقة 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، منوهًا أنه يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض، إذا ما جرى طرحه للتصويت.

وأكمل: «هناك قرار صادر من الجمعية، أنه إذا استخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض ضد قرار وافق عليه أكثر من 9 أعضاء في مجلس الأمن، تنعقد الجمعية العامة خلال 10 أيام لاتخاذ موقف من هذا الموضوع، وبالتالي، سيكون هناك اجتماع للجمعية العامة في أعقاب التصويت على هذا القرار في مجلس الأمن، وكل ذلك قبل الافتتاح الرسمي للدورة الثمانين للجمعية العامة في 22 سبتمبر»