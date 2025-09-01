ميرتس: تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء في ألمانيا ما زال بعيد المنال

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه من غير المرجح أن يتم تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء في ألمانيا في أي وقت قريب، مشيرا إلى وجود العديد من العقبات أمام تطبيقها.

وعندما تلقى سؤالا اليوم الاثنين، خلال النقاش حول تعديل القانون الأساسي، دستور ألمانيا الفعلي، لتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء، قال ميرتس "يمكنني تخيلها، ولكن هذه بالتأكيد ستكون الخطوة الثالثة أو الرابعة فقط. سنتخذ أولا الخطوتين الأولى والثانية في الاتجاه الصحيح ثم نواصل المناقشة".

وأكد ميرتس، أن "القانون الأساسي ينص بوضوح على أن الرجال فقط يمكن تجنيدهم للخدمة العسكرية. وما إذا كان هذا لا يزال مناسبا اليوم وما إذا كان قد يحتاج إلى تغيير هو مسألة للنقاش السياسي والاجتماعي".

ولا يزال التجنيد للرجال مذكور في القانون الأساسي ويمكن إعادة تقديمه بأغلبية بسيطة. في حين أن الواجب العام للخدمة، الذي ينطبق بعد ذلك على النساء، يتطلب تعديلا للقانون الأساسي، والذي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين.