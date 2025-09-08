عبر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حلمه بتغيير الصورة النمطية التاريخية المرتبطة بمنصب وزير المالية، وذلك ردًا على سؤال الإعلامي عمرو الليثي، حول ما إذا كان يرى أن الناس في مصر تظلم وزير المالية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة» :«أحلم بتغيير هذه النظرة»، مضيفا: «دائما هناك بعض الوزرات مطالبة باتخاذ قرارات قد تكون أكثر صعوبة وتقبلا لدى المواطن، وأرى أن هناك مساحة كبيرة لتغيير هذه الصورة».

وأضاف أن وزارة المالية بأدواتها، يجب أن تدرك أنها ذات تأثير كبير جدًا على الاقتصاد المصري وعلى حياة الناس، قائلا: «اختصار دور وزارة المالية في المؤشرات المالية فقط، هو في رأيي شيء لابد من تغييره، المؤشرات المالية جزء من الكل، ولن أكون سعيدًا كوزير مالية لو كانت المؤشرات المالية متميزة ومؤشرات الاقتصاد ليست جيدة».

ورد على التساؤل حول أكثر ما يؤثر على ميزانية الدولة، قائلا: «النشاط الاقتصادي، قولا واحدًا».

وأوضح أن الميزانية العامة تعتمد على أداء شركائها في المجتمع، وهم المواطن والشركة والمستثمر المحلي والأجنبي، مؤكدا أن تراجع أداء هؤلاء الشركاء أو عدم نموهم بمعدلات جيدة هو أكبر ما يؤثر على ميزانية الدولة.

وأكد أن «أفضل شيء يفيد ميزانية الدولة هو أن يكون النشاط الاقتصادي قويًا، والاستثمار قويًا، وأن تكون هناك استثمارات جديدة وربحية تتحقق من الأفراد والشركات، أو دخل أعلى للمواطنين».