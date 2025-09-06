وزير الخارجية: مقترح وقف إطلاق النار بغزة ليس صفقة مؤقتة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية القطرية مستمرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازراريني، بالقاهرة، اليوم السبت، أنه - أي الوزير عبد العاطي - أجرى اتصالًا مطولًا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجرى الحديث بأن المقترح الأمريكي هو المقترح القائم حاليًّا ووافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن هناك حاجة لتكثيف الجهود لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي يتعنت ويرفض هذا المقترح.

ونوه بأن هذه الصفقة ليست مؤقتة لكنها ستقود إلى نهاية الحرب أو العدوان، مؤكدا أن هذا الأمر هو المطروح حاليًّا.

وخلال المؤتمر كذلك، صرح الوزير عبدالعاطي بأن التعنت الإسرائيلي المستمر وفرض شروط تعجيزية يعد عقبة رئيسية أمام تحقيق تقدم ملموس في مسار المفاوضات، كما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية.

وشدد على ضرورة إعلاء المصلحة العامة على المصالح الضيقة لوقف معاناة الأبرياء من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر تواصل أيضًا جهودها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.