معسكر متكامل للمنتخب في الإمارات خلال نوفمبر

أكدت أندريا فيران، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لبطولة العين الدولية، التي تشهد مشاركة منتخب مصر الأول، أن جميع منتخبات تلك المسابقة ستخوض معسكرًا متكاملًا في الإمارات لمدة أسبوع.

ويشارك منتخب مصر الأول في بطولة العين الدولية خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك على ملعب هزاع بن زايد، في العين، بجانب منتخبات الرأس الأخضر، وإيران، وأوزبكستان.

وقالت أندريا فيران في تصريحات رسمية: "الجماهير ستكون على الموعد مع مهرجان رياضي من حيث إقامة المباريات بمشاركة أفضل اللاعبين، إلى جانب الفعاليات المرافقة".

وأضافت: "لقد تم طرح التذاكر إلكترونيا عبر موقع بلاتينيوم ليست، ونضاعف الجهود في الوقت الحالي لإكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من العاشر من نوفمبر القادم".

وتابعت: "جميع منتخبات البطولة ستخوض معسكرًا لأسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية في الإمارات، من أجل الخروج بأكبر فائدة متوقعة منه".

وأكملت: "حرصنا أن تشارك أربعة من أفضل المنتخبات في القارتين الأفريقية والآسيوية، حيث ضمنت جميعها التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة".

وأتمت أندريا فيران تصريحاته قائلًا: "مشاركة هذه المنتخبات تجعلنا نترقب مباريات بمستويات فنية مرتفعة بالنظر للأسماء والنجوم العالميين للاعبين المتواجدين في قوائم هذه المنتخبات".