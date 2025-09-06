جيش الاحتلال يدمر برج السوسي المقابل لمقر الأونروا بمدينة غزة

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، برجًا سكنيًّا جديدًا في مدينة غزة شمالي القطاع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة على برج السوسي السكني المقابل لمقر وكالة الأونروا بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق مشاهد تداولها ناشطون فلسطينيون.

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال إنذارًا جديدًا بإخلاء برج سكني في مدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت: «إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783, 784, 688, 690 وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له».

وفي أعقاب التحذير الذي أصدره جيش الاحتلال، شوهد عدد من الفلسطينيين وهم ينزحون من المنطقة وسط تحذيرات من تفاقم أوضاعهم الكارثية.

ويركز جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًّا على قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة، ضمن خطة تتضمن تكثيف العدوان على المدينة، وفي محاولة لإجبار السكان على النزوح منها.

ومنذ بضعة أسابيع، تدمر إسرائيل مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع ضمن خطتها لاجتياح المدينة، واحتلالها في عملية أسمتها عربات جدعون 2.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال: «الآن تفتح أبواب الجحيم».