مقتل 10 أشخاص في حريق بدار للمتقاعدين في البوسنة

أفاد تقرير إعلامي بوسني بأن حريقا اندلع في دار لإقامة المتقاعدين في مدينة توزلا شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "دنيفني آفاز" اليومية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم عندما اندلع الحريق في أحد الطوابق العليا من المبنى.

وأضافت الصحيفة أن نحو 20 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المصابين قد يكون أكبر بكثير.

وأكد عرفان خليل أجيتش، وهو زعيم محلي، في تصريح للصحيفة وقوع وفيات، لكنه لم يحدد عدد الضحايا، مضيفا: "نحن نعمل الآن على إيجاد أماكن لإيواء السكان".

وأشارت الصحيفة ووسائل إعلام بوسنية أخرى إلى أن المعلومات حول الحريق المميت استقيت من مصادر في الشرطة، إلا أن الشرطة لم تصدر بعد تأكيدا رسميا للتفاصيل.

وقالت روزا كاييتش، وهي من سكان الطابق الثالث، إنها كانت على وشك النوم عندما سمعت أصوات انفجارات ورأت لهبا يتساقط من الطوابق العليا.

وأضافت في حديثها لقناة آفاز تي في: "بدأ كل شيء بالتحطم، لا أعرف إن كانت نوافذي لا تزال سليمة... هرعتُ إلى الخارج فورا".

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام من موقع الحادث ألسنة لهب تلتهم أحد طوابق المبنى، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخلاء السكان والسيطرة على الحريق.





