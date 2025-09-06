دروب سايت نيوز: اتفاق بين جوجل ونتنياهو بـ45 مليون دولار لإنكار جرائمه في غزة

كشف موقع "دروب سايت نيوز" أن شركة "جوجل" أبرمت اتفاقًا بـ45 مليون دولار، مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للترويج لرواية تل أبيب، والتنصل من الجرائم التي ترتكبها بحق فلسطينيي قطاع غزة على مدار 700 يوم، في واحدة من أطول وأقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث.

وأفاد "دروب سايت نيوز"، الأربعاء، بأن "شركة جوجل، بموجب عقد مدته 6 أشهر بقيمة 45 مليون دولار، أبرمته مع نتنياهو، تساهم في الترويج لرسائل الحكومة الإسرائيلية والتقليل من شأن الأزمة الإنسانية في غزة".

وأفادت الصحيفة أن العقد، الذي وُقّع أواخر يونيو الماضي، يصف جوجل بأنها "جهة رئيسية" في دعم استراتيجية نتنياهو للعلاقات العامة.

جاء ذلك بالتزامن مع تزايد الإدانة الدولية لإغلاق إسرائيل، في 2 مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إن السلطات قد تُطلق حملة رقمية "لتوضيح عدم وجود سياسة تجويع بغزة وعرض البيانات".

ومنذ ذلك الحين، انتشرت على نطاق واسع إعلانات حكومية إسرائيلية تُنكر وجود مجاعة في غزة، بما في ذلك مقطع مصور على يوتيوب من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه أن "هناك طعامًا في غزة، وأن أي ادعاء آخر هو كذبة".

وقد حصد المقطع أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وقد رُفع جزء كبير منه من خلال إعلانات ترويجية مدفوعة.

وفقًا للتقرير، تُدار الإعلانات عبر يوتيوب ومنصة "جوجل ديسبلاي آند فيديو 360"، وتُوصف في الوثائق الحكومية الإسرائيلية بأنها "هاسبارا" - وهو مصطلح عبري يُترجم غالبًا إلى "دعاية".

وتُظهر السجلات أن إسرائيل أنفقت أيضًا 3 ملايين دولار على الإعلانات عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، و2.1 مليون دولار عبر منصة "أوت برين" (Outbrain) الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.