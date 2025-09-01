 فنلندا: الحكم على زعيم انفصالي نيجيري بالسجن لمدة 6 سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025 8:37 م القاهرة
فنلندا: الحكم على زعيم انفصالي نيجيري بالسجن لمدة 6 سنوات

لاجوس (نيجيريا) - (أ ب)
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:23 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:23 م

قضت محكمة فنلندية، اليوم الاثنين، بسجن الزعيم الانفصالي النيجيري سيمون إيكبا، لمدة 6 سنوات بتهم الإرهاب، والاحتيال الضريبي، وانتهاك أخلاقيات المهنة.

ويتزعم إيكبا، الذي يعيش في فنلندا، جماعة "شعوب بيافرا الأصلية"  في نيجيريا، التي تردد أنها مسئولة عن قتل وخطف المئات في منطقة جنوب شرق نيجيريا.

وقالت المحكمة الفنلندية، إنه تم الحكم على سيمون إيكبا بالسجن 6 سنوات لمشاركته في أنشطة جماعة إرهابية، والتحريض العلني على ارتكاب جريمة لأغراض إرهابية، والاحتيال الضريبي المشدد، وانتهاك أحكام قانون المحاماة.

وأوضحت المحكمة أن إيكبا دفع في اتجاه استقلال منطقة انفصالية في نيجيريا عبر "وسائل غير قانونية" و"زود الجماعات بأسلحة ومتفجرات وذخيرة عبر شبكة اتصالاته".


