الدهراوي: هدفنا صناعة أبطال عالميين في الكاراتيه

شهد محمد الدهراوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد العربي، انطلاق فعاليات اليوم الثالث من تجارب منتخب مصر للناشئين والناشئات للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تستضيفها الصالة المغطاة بجامعة حلوان خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وحضر الفعاليات كل من: رجب حسن عبد اللاه، رئيس مجلس إدارة فرع قنا للكاراتيه، ومجدي يسا، رئيس مجلس إدارة فرع الأقصر للكاراتيه، ومحمد رفعت، نائب رئيس فرع قنا، إلى جانب وليد الهلالي، مدير البطولات المحلية والمستشار الفني للفرق القومية.

وأدار المنافسات تحكيميًا الحكم الدولي طارق رجائي، سكرتير اللجنة العليا للحكام بالاتحاد، وسط أجواء تنافسية قوية بين اللاعبين واللاعبات الساعين لتمثيل منتخب مصر في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وأشاد محمد الدهراوي بالمستوى الفني المرتفع، وحرص اللاعبين على القتال فوق البساط لنيل شرف الانضمام للمنتخب الوطني، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية. كما أثنى على الجهود التنظيمية وتعاون جميع اللجان لإنجاح الحدث، متمنياً دوام التوفيق لكل المشاركين.