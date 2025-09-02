متلايف تجدد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية

- ممثلة في هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة



أُعيد انتخاب شركة متلايف لتأمينات الحياة لعضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين للدورة الجديدة (2025 – 2029)، ممثلةً في نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هيثم طاهر، في خطوة تعكس قوة الشركة في السوق المصرية وثقة القطاع في خبراته القيادية.

ويمثل هذا الانتخاب امتدادًا لمسيرة طاهر داخل الاتحاد، حيث شغل خلال الأعوام الأربعة الماضية منصب نائب الرئيس ممثلاً لشركات تأمين الحياة، كما أسهم في صياغة مبادرات استراتيجية ورؤى تطويرية أطلقها الاتحاد بهدف تعزيز أداء قطاع التأمين على المستويين المحلي والدولي.

ويتمتع طاهر بخبرة تتجاوز 25 عامًا في صناعة التأمين، قاد خلالها العديد من مبادرات النمو في السوق المصرية، خصوصًا في مجالات التأمين الجماعي والادخار والتأمين المصرفي، كما كان له دور بارز في وضع أطر تنظيمية تحقق التوازن بين متطلبات النمو ومعايير الحوكمة.

ويؤكد استمرار طاهر في مجلس إدارة الاتحاد التزامه بالمساهمة في تطوير القطاع وتعزيز مساهمة التأمين في الاقتصاد الوطني، مع تركيز خاص على الابتكار والتحول الرقمي وزيادة معدلات الوعي التأميني، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني بما يتماشى مع أولويات الدولة.

ويأتي هذا التمثيل ليعزز مكانة متلايف كواحدة من أبرز شركات التأمين في مصر، ويؤكد دورها كشريك رئيسي في دعم استراتيجيات الاتحاد، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل صناعة التأمين إقليميًا ودوليًا.

يشار إلى أن شركة متلايف هي واحدة من الشركات التي توفر حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف لتأمينات الحياة (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997، وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة.