إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخان باليستيان من اليمن يسقطان فوق السعودية قبل الوصول لإسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن فجر اليوم، وسقطا في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية دون تفعيل صافرات الإنذار.

وأوضحت الإذاعة، أن إطلاق الصواريخ وقع حوالي الساعة الخامسة صباحا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ورصد جيش الاحتلال، عمليات الإطلاق واستعد لاعتراضها. لكن قبيل إطلاق الصواريخ الاعتراضية، انفجرت صواريخ الحوثيين في الجو وسقطت فوق السعودية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، توعّد زعيم الحوثيين في اليمن إسرائيل، يوم الأحد، بمزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار في "مسار مستمر ثابت تصاعدي"، غداة الإعلان عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء، يوم الخميس.

وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة، إنّ "استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي". وأكّد أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة "لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان"، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

وكان الحوثيون أعلنوا، يوم السبت، مقتل رئيس حكومتهم "أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء" في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الخميس، وهو أكبر مسئول سياسي يُقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.