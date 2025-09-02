عمرو يوسف: اللي اتصرف على فيلم درويش يعمل مسلسلين أو تلاتة

أشاد الفنان عمرو يوسف، بجهود فريق العمل القائم على فيلم «درويش»، معربًا عن سعادته بالآراء الإيجابية للنقاد والجماهير.

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن 90% من النقاد أشادوا بالفيلم، فضلًا عن أنه لمس إعجاب الجمهور بالعمل.

وأشار إلى أنه لا يحب تقديم أعمال فنية للجمهور فقط، مضيفًا: «مش بيعجبني أعمل فيلم للجمهور بس، بحس إن فيها نوع من الاستسهال، وفي المقابل أفلام المهرجانات إيقاعها بطيء مش هي السينما»، بحسب وصفه.

ولفت إلى الميزانية الضخمة والمدة الطويلة التي استغرقها تصوير العمل، قائلًا: «اللي اتصرف على (درويش) يعمل مسلسلين أو تلاتة، وخلال المدة اللي صورنا فيها الفيلم، كان في ناس بيروحوا يصوروا مسلسلات وأفلام ويرجعوا يصوروا معانا».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع جميع أبطال العمل، مؤكدًا حرصه على دراسة العمل ككل، وليس الاهتمام بدوره فقط.

وأضاف: «لما بدخل عمل مش ببص على دوري بس، ببص على العمل ككل، ومفيش ممثل بعتنا له الورق قال إدوني فرصة أفكر أو أعدل حاجة».

وفيلم «درويش» من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته كل من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج محمد حفظي وممدوح سبع.

وتدور أحداث «درويش» حول مُحتال يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، إذ يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه