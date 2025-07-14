أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و35 ألفا و60 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و35 ألفا و60 فردا، من بينهم 1130 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11019 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأحد، و22987 مركبة قتالية مدرعة، و30294 نظام مدفعية، و1438 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1194 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و45635 طائرة مسيرة، و3491 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و55025 من المركبات وخزانات الوقود، و3932 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.