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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٩ لعودة الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٩٥ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منازل لعائلات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد الصحفي فادي خليفة جراء استهداف إسرائيلي خلال تفقده لمنزله في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكان ١٧ فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات باستهداف إسرائيلي لسيارة أثناء مرورها وسط سوق شعبي قرب مفرق السامر وسط مدينة غزة.

كما استشهد أربعة آخرين وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد أربعة آخرين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بمنطقة الفيروز شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي على مختلف المناطق الشرقية لغزة وجباليا.

أما في وسط القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين، مساء الأحد، وأصيب آخرون في قصف من طائرة بدون طيار إسرائيلية ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد ٣٤ فلسطينيا خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب القطاع خلال ٢٤ ساعة.

واستشهد خمسة آخرين بقصف خيمة ببلدة القرارة شمال خان يونس، مساء الأحد.

وانسحبت آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خان يونس وأعادت تموضعها في شارع الطينة المؤدي لمركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بعد تقدم لساعات اجبرت خلاله النازحين على ترك خيامهم.

وفي سياق متصل، وصل مشافي قطاع غزة ١٣٩ شهيدا، منهم ٥ انتشال، و٤٢٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٨٠٢٦ شهيدا و١٣٨٥٢٠ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ٧٤٥٠ شهيدا و٢٦٤٧٩ مصابا.