دخل مذيع قناة «القاهرة الإخبارية» محمد جاد، في نوبة بكاء على الهواء، وذلك خلال محاورته للطفلة يارا، ابنة مراسل القناة في قطاع غزة يوسف أبو كويك.

وتحدثت يارا خلال اللقاء مع برنامج «صباح جديد»، عن أحلامها وأعمالها الفنية، قائلة إن «موهبة الرسم كانت متنفسها الوحيد خلال هذه الحرب».

وقالت إنها قررت بعد الحرب والنزوح والمجاعة أن ترسم المعاناة في غزة رغم صعوبة الحصول على ألوان وأوراق، مضيفة: «أشعر عندما أرسم عن المعاناة أن حملا ثقيلا سقط عني، وأحيانا أرسم ما عشته بالفعل وأخرج ما بداخلي على الورق».

من جانبه، قال والدها إن ابنه الصغير يضطر أحيانًا للوقوف في طابور للحصول على جالون مياه، موضحُا أن إرساله إلى السوق بمفرده في ظل الحرب الدائرة «موقف مخيف لكل أسرة».

وأضاف: «الاستهدافات الإسرائيلية قريبة من الأسواق وفي كل الطرقات، وكل طفل يغادر منزله تستودعه أمه وتنتظر عودته».

وأثنى المذيع على شجاعة الأب وابنته، قائلًا: «الشاشة احلوت بيكي يا يارا، أنتِ نعم البنت، ربنا يبارك فيكي وباقي الأسرة الجميلة»، قبل أن يدخل في نوبة بكاء لم يتمالك بعدها نفسه على الهواء.