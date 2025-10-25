الوداد يفترس كوتوكو بخماسية ويرافق الزمالك إلى مجموعات كأس الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوز كاسح على أشانتي كوتوكو الغاني، مساء الجمعة.

فاز الوداد على كوتوكو الغاني بنتيجة 5-1 في الدار البيضاء، ليكرر تفوقه ذهابا وإيابا على الفريق الغاني العريق، بعدما فاز ذهابا بنتيجة 1-0 في أكرا.

كما صعد أيضا شباب بلوزداد الجزائري بالفوز على ضيفه هافيا كوناكري الغيني بهدفين دون رد، مساء الجمعة، وكان الفريقان تعادلا ذهابا بنتيجة 1-1.

ولحق الوداد وبلوزداد بالزمالك الذي فاز ذهابا وإيابا على ديكاداها الصومالي بنتيجة 6-0 و1-0.

كما صعد أيضا فريق عزام التنزاني بعد فوز كاسح على كمكم بطل زنزبار بنتيجة 7-0، وكان الفريق التنزاني فاز ذهابا بهدفين دون رد.

ويتبقى بذلك 12 مقعدا سيتم حسمهم على مدار يومي السبت والأحد.

يذكر أن فريق نهضة بركان المغربي كان بطل النسخة الماضية بكأس الكونفدرالية، ولكنه يشارك حاليا في البطولة الأكبر، دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي في الموسم الماضي.