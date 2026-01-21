الجيش الأمريكي يعلن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

قال الجيش الأمريكي، إنه بدأ نقل المعتقلين من عناصر تنظيم "داعش" الذين كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا، إلى العراق لضمان بقائهم في مواقع آمنة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن عملية النقل بدأت، اليوم الأربعاء، وتم نقل 150 عضوا من تنظيم الدولة الإسلامية حتى الآن من محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا إلى "مواقع آمنة" في العراق.

وجاء في البيان: "في نهاية المطاف، يمكن نقل ما يصل إلى 7 آلاف من معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى مرافق تسيطر عليها السلطات العراقية"، مستخدما مصطلح داعش للإشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.