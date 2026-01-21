 البرلمان الأوروبي يعلق تنفيذ اتفاقية الرسوم الأوروبية – الأمريكية على خلفية الخلاف بشأن جرينلاند - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 7:47 م القاهرة
البرلمان الأوروبي يعلق تنفيذ اتفاقية الرسوم الأوروبية – الأمريكية على خلفية الخلاف بشأن جرينلاند

ستراسبورج، فرنسا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:32 م

أعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج، أن البرلمان علق رسميا تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة في خضم النزاع حول جرينلاند.

وقال لانج، في بيان: "من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية فيما يتعلق بجريلاند، فإن الرئيس الأمريكي تمادي كثيرا".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وبريطانيا برسوم جمركية إضافية لوقوفهم في وجه محاولته للسيطرة على جزيرة جريلاند التي تقع في القطب الشمالي.

