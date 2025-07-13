إيران: نسعى لمنع تكرار الحرب والصراعات من خلال المسار الدبلوماسي لكننا لن نرضخ للتهديد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومته تسعى من خلال الدفع بالمسار الدبلوماسي إلى "منع تكرار الحرب والصراعات"، مؤكدا "رغم ذلك لن نرضخ أبدا للتهديد والهيمنة".



وأضاف بزشكيان خلال زيارته لوزارة النفط الإيرانية، اليوم الأحد ولقائه بكبار المسؤولين فيها، أن "الحرب ليست في صالح أحد، ولا منتصر فيها"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وتابع "نسعى على أساس شعار الحكومة ونهجها القائم على الوفاق الوطني، وبالانسجام الداخلي والصداقة مع الجيران وسائر دول العالم، إلى المضي في طريق السلام والاستقرار والهدوء".

وأكد "نحن لم ولن نمارس الغطرسة، لكننا أيضا لن نرضخ للظلم والهيمنة بأي شكل من الأشكال".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "لولا صمود الشعب وتلاحمه إلى جانب قدرات وصواريخ القوات المسلحة التي حطمت هيبة الكيان الصهيوني، لما كانت إيران قادرة على تحقيق النجاح والانتصار".

وأعرب بزشكيان، خلال زيارته غير المعلنة لوزارة النفط، عن شكره لجهود كوادر ومدراء الوزارة في مواصلة تقديم الخدمات خلال فترة الحرب ومنع وقوع أزمات ونقص في توفير مصادر الطاقة.

وشدد على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط، قائلا: "هناك العديد من الأفراد والجهات التي أبدت رغبتها واستعدادها للاستثمار في مجال إدارة إنتاج واستهلاك الطاقة، ويجب أن نتحرك بفعالية أكبر للاستفادة من هذا الإمكان".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بدأت بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل في 13 يونيو 2025، استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين.

على إثر ذلك، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتدخلت الولايات المتحدة لاحقا بضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، وانتهى التصعيد بعد 12 يوما بهدنة هشة.