السيد القصير: إطلاق ميثاق شرف انتخابي أبرز مخرجات اجتماع تحالف القائمة الوطنية الثالث

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على هامش الاجتماع التشاوري التنسيقي الثالث لتحالف الأحزاب السياسية المشاركة في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، أن اللقاء شهد أجواءً إيجابية ومشاركة فعّالة من ممثلي الأحزاب، مع انطباع عام جيد حول ما تم تداوله من مناقشات وأفكار.

وأشار القصير إلى أن الجلسة انتهت بتوجيه رسالة دعم لمؤسسات الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يبذله من جهود مخلصة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، من أجل حماية الأمن القومي المصري.

وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن أحد التوصيات الصادرة عن الاجتماع تمثلت في إطلاق “ميثاق شرف انتخابي”، يتضمن التزام كافة المرشحين بالقواعد والإجراءات التي حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار من المنافسة الحرة والنزيهة.

وأوضح القصير أن التفاهم وروح التعاون التي سادت بين قيادات الأحزاب خلال الاجتماع تؤكد نجاح النموذج التشاركي الذي تسعى إليه القائمة الوطنية، وهو ما دفع قيادات الأحزاب إلى التأكيد على أهمية عقد لقاءات تحت مسمّى “ملتقى الأحزاب”، للوصول إلى آراء وتفاهمات مشتركة حول القضايا الشائكة، مع احتفاظ كل حزب برؤيته الخاصة.