رئيس وزراء باكستان: نواز شريف يلعب لعبة خطيرة ضد بلادنا بدعم الهند

وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الخميس انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف على خطابه المناهض للمؤسسات الوطنية في باكستان.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن عمران خان قوله إن نواز شريف يلعب لعبة خطيرة ضد باكستان بدعم الهند.



وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني في مقابلة صحفية اليوم، مضيفا أن "نواز شريف يحظي بدعم الهند 100%"، وأكد بأن علاقته مع المؤسسة العسكرية جيدة وليس لديه أية مشكلة.



وصرح بأن الجيش يدعم الحكومة الديمقراطية الحالية بشكل كامل، مضيفا أن الجيش يؤيد - أيضاً - سياسة حكومته تجاه أفغانستان التي تستند إلى أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع في أفغانستان.



وقال عمران خان إنه لن يخضع لضغوط المعارضة، وأن المعارضة تقوم بابتزاز الحكومة للتخلص من قضايا الفساد التي يواجهها القادة المعارضيين، وأردف قائلا إن الحكومات السابقة لحزبي الرابطة الإسلامية (نواز) والشعب المعارضين دمرا خلال فترة حكمهما المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن السياسات الخاطئة للحكومات السابقة تسببت في عبء الديون الباهظة للبلاد.



ورداً على سؤال حول علاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية، أكد عمران خان بأن علاقات باكستان مع المملكة جيدة كما كانت دائماً، وقال بأنه كان ينوي زيارة السعودية، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا لم يقم بالزيارة، مضيفاً بأنه يتطلع إلى زيارة للرياض قريباً.