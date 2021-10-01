سيميوني يشيد ببرشلونة ويثني على شخصية كومان

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بالفريق الحالي لبرشلونة و"الشخصية الرائعة" لمديره الفني الهولندي رونالد كومان ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدا السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد : "كومان سيكون في وضع غير مريح. وعلى مستوانا كمدربين ، نحترمه كمدرب. أظهر الكثير من شخصيته ، وأتمنى له الأفضل كزميل. الفريق في مرحلة انتقالية ؟ نحن مشغولون بأنفسنا أكثر من انشغالنا بما يحدث لفريق آخر".

وعن المنافس الذي ينتظره غدا على استاد "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد ، خاصة بعد هزيمة برشلونة صفر / 3 أمام بنفيكا البرتغالي منتصف هذا الأسبوع في دوري الأبطال الأوروبي ، أعرب سيميوني عن اعتقاده بأن برشلونة سيواصل الحفاظ على أسلوب لعبه المعتاد.

وقال سيميوني : "برشلونة لديه أسلوب لعب خاص به يعتمد على اللعب الجماعي والضغط على المنافس واللعب في نصف ملعب الخصم. وهذا الأسلوب أثمر نجاحا كبيرا للفريق. لا يمكنني أن أتخيل فريقا آخر".