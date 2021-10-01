المصريين الأحرار: السخرية من عبد الناصر جزء من استهداف الدولة في الوقت الحالي

قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إنّ حملات الانتقادات التي يتعرض لها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر محاولة فاشلة للإسقاط على الظروف الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "هناك تقارب بين الفترة الحالية وفترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر، فما يتعلق بحالة استهداف الدولة المصرية من قبل جماعات الإسلام السياسي، وتيارات الظلام والمناورة للاستيلاء على الحكم".

وتابع: "ما حدث في مصر خلال آخر 10 سنوات من استهداف الإرهاب للدولة ومحاولة إعاقة تقدمها، كان يحدث في عصر عبد الناصر"، موضحًا أنّ السخرية من عبد الناصر جزء من استهداف الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وأكمل: "عندما يتم التشكيك في منظومة الدولة في الفترة من 1952 حتى 1970، قد يفهم منه أنه إسقاطا على الوضع الداخلي وما يحدث من ثورة عمرانية وتنموية وتحسين حياة المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة".

وأردف مستشار رئيس الحزب، أن حياة كريمة تحقق فكرة العدالة الاجتماعية التي نادي بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، موضحا أنه يكاد يكون هناك تطابق بين المشروعات التي تم تنفيذها في عصر عبد الناصر والمشروعات التي تنفذ الآن، مع اختلاف مؤشرات النجاح والفشل.