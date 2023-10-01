مقتل خمسة أشخاص إثر حادث مروري وتسرب للأمونيا بولاية إلينوي الأمريكية

قتل خمسة أشخاص في ولاية إلينوي الأمريكية إثر حادث مروري بين عدة مركبات، من بينها شاحنة صغيرة تحمل الأمونيا اللامائية، مما أدى إلى تسرب الأمونيا السامة، وفقا للشرطة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن حادث الشاحنة الصغيرة الذي وقع مساء الجمعة نتج عنه تسرب للأمونيا اللامائية، ما أدى إلى إجلاء الأشخاص داخل دائرة نصف قطرها 6ر1 كيلومتر تقريبا من موقع الحادث، بما في ذلك أجزاء من منطقة تيوتوبوليس في جنوب وسط إلينوي.

وتم إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة. ويسري أمر الإخلاء حتى صباح اليوم الأحد على الأقل، وفقا لوكالة حماية البيئة في إلينوي.

وقالت وكالة حماية البيئة في إلينوي في بيان إن الشاحنة كانت تحمل حوالي 7500 جالون من الأمونيا اللامائية وقت وقوع الحادث، ووفقا للتقديرات الأولية، تسرب حوالب 4 آلاف جالون.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، أكد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنجهام مقتل الأشخاص الخمسة بالإضافة إلى نقل خمسة آخرين جواً إلى مستشفيات أخرى. وتوفي ثلاثة من السكان المحليين وتوفي اثنان من خارج الولاية. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت الوفيات ناجمة عن الحادث أو التسرب.

وذكرت وكالة حماية البيئة في إلينوي أنه تم أيضا الإبلاغ عن حدوث عدد من الإصابات.

وطلبت شرطة ولاية إلينوي من المواطنين تجنب منطقة التسرب.