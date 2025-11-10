روبيو يتوجه إلى كندا لحضور اجتماع مجموعة السبع بشأن أوكرانيا وغزة

قال مكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه سيتوجه إلى منطقة نياجرا في كندا للانضمام إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الذي يعقد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ويعتزم روبيو مناقشة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا وغزة وملفات تتعلق بالأمن في هايتي والسودان وأمن الملاحة البحرية وتأمين مصادر المعادن الحيوية وسلاسل التوريد العالمية مع نظرائه في مجموعة السبع من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع غدا الثلاثاء ويوم الأربعاء في نياجرا في أونتاريو بكندا.

وواجهت دول المجموعة صعوبات في اتخاذ موقف موحد بشأن خطة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، في اجتماع زعماء مجموعة السبع في يونيو، والذي حضره أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويواصل زيلينسكي السعي للحصول على مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة، لكن ترامب حثه في اجتماع في واشنطن الشهر الماضي على التنازل عن أراض لروسيا من أجل إنهاء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، إن وزراء من أستراليا والبرازيل والهند والسعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأوكرانيا تلقوا دعوات أيضا لحضور الاجتماع في نياجرا.