الخارجية الإيرانية ردا على تهديد ترامب: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الإيرانيين لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل إذا ما استخدمت طهران القوة للتعامل مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة "إكس": "يكفي استعراض السجل الطويل من إجراءات الساسة الأمريكيين بذريعة إنقاذ الشعب الإيراني للوقوف على حقيقة تعاطف الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني"، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأضاف: "بدءا من تنظيم انقلاب 19 أغسطس ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الدكتور محمد مصدق وذلك عبر تمويل وتسليح مثيري الشغب، مرورا بإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية عام 1988 وقتل النساء والأطفال الأبرياء فوق مياه الخليج، وأيضا دعمها الشامل لنظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات ضد الإيرانيين، ثم التواطؤ مع الكيان الصهيوني في اغتيال وقتل المواطنين واستهداف البنى التحتية الإيرانية في يونيو 2025".

وتابع بقائي قائلا إن الإيرانيين "ومن خلال الحوار والتفاعل فيما بينهم لمعالجة مشكلاتهم، لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي".

بدوره، ذكر ممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، أن الشعب الإيراني "يعرف جيداً تجربة إنقاذ الأميركيين من العراق وبأفغانستان وصولاً إلى غزة".

وأضاف شمخاني في تدوينة على منصة "إكس": "كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم"، وتابع: "الأمن الوطني الإيراني خط أحمر، وليس موضوعاً للتغريدات المتهورة".

ترمب يهدد

وهدد ترمب، الجمعة، بالتدخل لمساعدة المحتجين في إيران إذا أطلقت قوات الأمن النار عليهم، وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

وسبق أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، عندما انضمت إلى الحرب الجوية الإسرائيلية التي استهدفت برنامج طهران النووي وقادتها العسكريين.

ورد المسئول الإيراني الكبير علي لاريجاني على تصريحات ترمب بالتحذير من أن تدخل الولايات المتحدة في الأمور الداخلية الإيرانية يعني زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وجاء هذا بينما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول محلي في غرب إيران، حيث أفادت التقارير بسقوط عدد من الضحايا، تحذيره من أن أي اضطرابات أو تجمعات غير قانونية ستواجه "بحزم وصرامة"، ما يزيد من احتمال حدوث تصعيد.

الاحتجاجات الأكبر منذ 3 سنوات

انتشرت مظاهرات في جميع أنحاء إيران هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع التضخم. وتركزت المواجهات التي شهدت إراقة للدماء بين المتظاهرين وقوات الأمن في أقاليم لورستان وجهار محال وبختياري بغرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للدولة وجماعات حقوقية بمصرع 6 أشخاص على الأقل منذ الأربعاء، بينهم شخص قالت السلطات إنه فرد من قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري.

وشهدت إيران تكرارا للاضطرابات الواسعة في العقود الماضية، وكانت عادة ما تقمع الاحتجاجات بإجراءات أمنية مشددة واعتقالات جماعية. لكن المشاكل الاقتصادية قد تجعل السلطات أكثر عرضة للخطر الآن.