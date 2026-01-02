أصدرت محكمة باكستانية مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب، الجمعة، أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد بحق 8 صحفيين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بـ«الإرهاب»، على خلفية نشاطهم عبر الإنترنت لدعم رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أفعال المتهمين «تندرج ضمن نطاق الإرهاب وفقًا للقانون الباكستاني»، معتبرة أن المحتوى الذي نشروه عبر الإنترنت أسهم في نشر الخوف وإحداث اضطرابات داخل المجتمع.

وأظهرت وثائق المحكمة أن معظم المدانين يُعتقد أنهم خارج باكستان، ولم يحضروا جلسات المحاكمة. وترتبط هذه الإدانات بقضايا جرى تسجيلها عقب احتجاجات عنيفة اندلعت في التاسع من مايو 2023، عندما هاجم أنصار عمران خان منشآت عسكرية عقب اعتقاله، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز».

ومنذ تلك الأحداث، شنت الحكومة والجيش حملة واسعة ضد حزب عمران خان وأصوات معارضة، جرى خلالها توظيف قوانين مكافحة الإرهاب والمحاكمات العسكرية لمقاضاة مئات المتهمين بالتحريض والهجوم على مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة باكستانية في 20 ديسمبر الماضي أحكامًا بالسجن 17 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، على خلفية قضية فساد تتعلق بـ«التصرف في هدايا مقدمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية».

وأوضحت المحكمة أن خان وزوجته حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة «خيانة الأمانة»، إضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قوانين «مكافحة الفساد»، إلى جانب غرامات مالية قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.

وتتعلق القضية بهدايا فاخرة قال ممثلو الادعاء إن عمران خان وزوجته قاما بشرائها لاحقًا من الدولة بأسعار منخفضة للغاية، في مخالفة لقوانين الهدايا المعمول بها في باكستان.

وتُضاف هذه الإدانة إلى سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها عمران خان، المحتجز منذ أغسطس 2023، إذ يواجه عشرات القضايا منذ إقالته من منصبه عام 2022، تتنوع بين تهم فساد وإفشاء أسرار الدولة.