الأهلي يستعد لمخاطبة رابطة الأندية لمعرفة موعد قرعة الدور الثاني

يستعد النادي الأهلي لمخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة، لمعرفة الموعد المحدد لقرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، لتجنب تكرار أزمة الموسم الماضي.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أعلن في وقت سابق أن الرابطة ستجري قرعة الدور الثاني من الدوري فورًا عقب نهاية المرحلة الأولى، والتي يتبقى عليها 3 جولات، وشدد على ضرورة حضور مندوب من كل نادٍ لحضور القرعة.

وشهد الموسم الماضي أزمة بسبب إعلان رابطة الأندية مباريات الدور الثاني في وقت متأخر دون علم الأندية مما أثار العديد من الاعتراضات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سموحة مساء غدٍ، الإثنين، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل المباراة المقبلة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.