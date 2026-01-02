آلاف المغاربة يقيمون صلاة الغائب على روح أبو عبيدة

أقام مغاربة، الجمعة، صلاة الغائب على روح ناطق "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الراحل حذيفة الكحلوت الملقب بـ"أبو عبيدة".

وأفاد مراسل الأناضول بأن آلاف المغاربة أدوا صلاة الغائب على روح "أبو عبيدة" قرب مساجد في عدد من مدن المملكة بعد صلاة الجمعة، بينها وجدة وتازة وجرسيف (شرق)، وآيت ملول (وسط)، وابن جرير والمحمدية (شمال).

وأوضح أن صلاة الغائب على على روح "أبو عبيدة" جاءت استجابة لدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

والاثنين الماضي، أكدت "كتائب القسام" مقتل ناطقها السابق "أبو عبيدة"، وكشفت لأول مرة عن اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته، مشيدة بمسيرته ودوره الإعلامي الكبير.

وفي 31 أغسطس الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال "أبو عبيدة"، غير أن حركة "حماس" التزمت الصمت حينها.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت عامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وانتهت الإبادة، باتفاق وقف إطلاق نار بدأ في 10 أكتوبر 2025، خرقته إسرائيل نحو ألف مرة بالقصف وإطلاق النيران وعمليات التوغل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

Write to Osama Zakaria