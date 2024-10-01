وزير التموين: السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي شغلنا الشاغل

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي.

وأضاف في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفساد يصبح حادًا في حالة الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس.

وأوضح فاروق، أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، لأنه سيمنع الفساد وسيغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح.

وتابع: «حلقات التداول فيها فساد، وكذلك عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته».

وشدد الوزير، على أن الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة، كما أنّ سلاسل الإمداد بها هدر ينعكس على الأسعار.

