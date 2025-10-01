طالبان تنفي قطع الإنترنت عن أفغانستان: الانقطاعات سببها تدهور البنية التحتية

بعد يومين على انقطاع الاتصالات في أفغانستان، فضلاً عن الخدمات المصرفية والتجارية وعمليات الطيران، نفت حكومة طالبان حظر الإنترنت على مستوى البلاد.

كما أكدت في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن كابلات الألياف الضوئية القديمة مهترئة، ويجري استبدالها، وفق شبكة العربية.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد إن الانقطاعات المستمرة على مستوى البلاد ناجمة عن "تدهور البنية التحتية للألياف الضوئية" التي يجري استبدالها في الوقت الحالي.

إلى ذلك، عزا مسئولون في طالبان البلبلة التي جرت إلى الشائعات. وقالوا في بيان: «لا شيء يضاهي الشائعات المنتشرة حول فرضنا حظرًا على الإنترنت».

وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، من أن فصل الشبكة جعل البلاد مقطوعة بشكل شبه كامل عن العالم الخارجي، ما قد يلحق أضرارًا كبيرة بالشعب الأفغاني، بما في ذلك من خلال تهديد الاستقرار الاقتصادي ومفاقمة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضافت أن هذا القطع يشكل أيضًا قيدًا إضافيًّا على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير في البلاد.