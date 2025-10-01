حادث في نهر النيجر يودي بحياة ما لا يقل عن 26 شخصا في نيجيريا

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن حادث لقارب يقل ركابا في نهر النيجر في شمال وسط نيجيريا أودى بحياة ما لا يقل عن 26 شخصا.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء في منطقة اباجي في ولاية كوجي. وقال كينجسلي فانو، مفوض شؤون المعلومات بولاية كوجي ، إن معظم الركاب كانوا من التجار المتوجهين إلى سوق بولاية إدو المجاورة.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وقال فانو في بيان" هذه خسارة أليمة، وصلواتنا لأسر الضحايا بالإضافة إلى منطقة اباجي المحلية بالكامل في هذه اللحظة الحزينة".

وأضاف أن حكومة ولاية كوجي تعمل مع الوكالات الاتحادية لتحسين سلامة المسارات المائية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.