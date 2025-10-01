مقتل مسئول أمني يمني في اشتباكات مع مسلحين بتعز

قُتل مسؤول أمني يمني، اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات مع مسلحين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر مصدر أمني ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، أن النقيب محمد الرميح نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين بتعز قُتل في اشتباكات مع مسلحين في مدينة التربة غربي المحافظة.

وأضاف المصدر أن مسلحين من منطقة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة بأسلحتهم ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن التي اعترضتهم.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الرميح الذي كان في مقدمة الحملة الأمنية.

وتعد مدينة التربة واحدة من أهم المدن في محافظة تعز الأكثر سكانا باليمن.

وسبق أن تم اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري قبل نحو أسبوعين في قضية تحولت إلى رأي عام وغضب واسع في البلاد.