تموين الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع شركة الكروت الذكية لتحسين صرف الخبز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم اجتماعًا مع العميد وليد كمال، مدير فرعي الإسكندرية ومطروح بشركة عاملة في مجال الكروت الذكية، وإبراهيم خليل، مسئول الدعم الفني ونائب مدير الفرعين بالشركة، وذلك بمقر ديوان عام المديرية.

حضر اللقاء المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومحمد فؤاد، مدير مركز المعلومات.

وشهد الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المديرية وشركة تطوير منظومة الكروت الذكية الخاصة بصرف الخبز المدعَّم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات إصلاح ماكينات صرف الخبز وسداد مديونيات المخابز طبقًا للشروط التي أقرتها وزارة التموين.

ويأتي ذلك في إطار حرص مديرية التموين في الإسكندرية على رفع كفاءة المنظومة التموينية وتيسير الخدمات المقدمة للمخابز والمواطنين على حد سواء.



