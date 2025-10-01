جيش الاحتلال يعلن السيطرة العملياتية على محور نتساريم شمالي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة العملياتية على محور نتساريم في شمال قطاع غزة.

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بدأت قوات الفرقة 99 عمليات برية مركزة في شمال قطاع غزة، لتعزيز والحفاظ على السيطرة العملياتية على محور نتساريم.

وزعم أن القوات عملت على تعطيل القدرات العملياتية لحركة حماس في المنطقة وتوسيع السيطرة العملياتية على المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته في القيادة الجنوبية ستواصل عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية إسرائيل، وفق ادعائه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، أنه سيتم السماح بمرور النازحين من سكان مدينة غزة جنوبا عبر حواجز تفتيش فقط.

جاء ذلك بعد أن أعلن إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المرور القادمة من جنوب القطاع.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إنّ الإجراءات تتضمن فحص كل شخص يغادر مدينة غزة إلى الجنوب، تحت ذريعة الحفاظ على أمن السكان المدنيين ومنع المقاتلين من الهروب، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال إلى ثلاث فرق من قواته ستعمل في وقت واحد بهدف السيطرة على مناطق إضافية.