 العراق والإمارات يبحثان تنمية التعاون المشترك في قطاعات التجارة والطاقة والنقل - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 11:42 م القاهرة
العراق والإمارات يبحثان تنمية التعاون المشترك في قطاعات التجارة والطاقة والنقل

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 11:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 11:16 م

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال خلال اجتماعه في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن توجهات الحكومة العراقية هي "الإنفتاح على جميع أشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة"، حسب بيان للحكومة العراقية. 

من جانبه، أبدى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تقديره لجهود الحكومة العراقية في خطط التنمية والإعمار وفي تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الأمن الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص طريق التنمية الاستراتيجي في إطار الإتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته. 

كما تم  استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الإستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل أسباب التصعيد.


