وزير الخارجية اللبناني: الخلية الوزارية لحل الأزمة مع السعودية لن تجتمع مرة أخرى

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الخلية الوزارية لحل أزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج لن تجتمع مرة أخرى، مؤكدا أن جهودها الخلية فشلت في التوصل إلى حلحلة للأزمة.

وأضاف بو حبيب - في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد - أن التواصل حاليا يتم مباشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا على أن الحكومة باقية ولن تستقيل من عملها.

وشدد وزير الخارجية على أن هناك تطمينات دولية بدعم الحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث تواجه الحكومة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تسعى لانجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من التعثر المالي والاقتصادي، وذلك فضلا عن الترتيب لإجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.