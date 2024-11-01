ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالقاهرة وتسبب في وفاته

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن تعدي شخص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة؛ ما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، بعدما نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم) طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار "متوفى" بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.